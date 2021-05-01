Пилот «Уильямса» Латифи назвал Мазепина «идиотом» в квалификации «Гран-при Португалии»
Канадский пилот «Уильямса» Николас Латифи возмутился поведением гонщика «Хааса» Никиты Мазепина в квалификации «Гран-при Португалии», сообщает Sky Sports.
25-летний Латифи, который сперва создал помеху Мазепину, посчитал, что россиянин заблокировал его на стартовой прямой. Канадец также выразил недоумение в связи с тем, что его не предупредил инженер.
«Мог бы и предупредить! — сказал Латифи по связи инженеру, когда к нему приблизился Мазепин. — Видимо, он меня заблокирует. Конечно, заблокировали. Идиот. Этот парень — тупица. Давайте мне информацию лучше. Я ведь его не видел».
По итогам квалификации Мазепин показал худшее время и занял 20-е место. Латифи стал 18-м.
«[...] verdammter Idiot.» Am Teamradio rastete Latifi aus — jetzt reagiert Mazepin! ? https://t.co/FAr7bcwPZe pic.twitter.com/JiOrgizfZM— Sky Sport Formel 1 (@skysportformel1) May 1, 2021
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