Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин высказался о своих отношениях с партнером по команде Миком Шумахером.

«Вызывает улыбку вопрос о том, надо ли мне налаживать отношения с Миком. Это «Формула-1», а не «Дом-2». Я работаю на команду и буду выполнять указания руководства команды. А друзей у меня вне гонок много. Я вижу ситуацию просто и прямо, — продолжил российский пилот. — Если партнер по команде ведет себя некорректно по отношению ко мне, то ему не стоит ожидать уступок в свой адрес. Я не вижу никаких проблем, двигаемся дальше», — приводит ТАСС слова Мазепина.

Во время квалификации предыдущего этапа «Формулы-1» в Нидерландах Мазепин и Шумахер едва не столкнулись, после чего оба выразили свое недовольство инцидентом, раскритиковав друг друга.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Италии с 10 по 12 сентября.