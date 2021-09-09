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Мазепин — об отношениях с Миком Шумахером: «Формула-1» — это не «Дом-2»

9 сентября 2021, 15:27
Никита Мазепин. Фото Instagram
Никита Мазепин. Фото Instagram
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин высказался о своих отношениях с партнером по команде Миком Шумахером.

«Вызывает улыбку вопрос о том, надо ли мне налаживать отношения с Миком. Это «Формула-1», а не «Дом-2». Я работаю на команду и буду выполнять указания руководства команды. А друзей у меня вне гонок много. Я вижу ситуацию просто и прямо, — продолжил российский пилот. — Если партнер по команде ведет себя некорректно по отношению ко мне, то ему не стоит ожидать уступок в свой адрес. Я не вижу никаких проблем, двигаемся дальше», — приводит ТАСС слова Мазепина.

Во время квалификации предыдущего этапа «Формулы-1» в Нидерландах Мазепин и Шумахер едва не столкнулись, после чего оба выразили свое недовольство инцидентом, раскритиковав друг друга.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Италии с 10 по 12 сентября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12342567

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Иван Торопцев все материалы автора

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