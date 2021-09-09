Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о взаимоотношениях пилотов команды — Никиты Мазепина и Мика Шумахера.

Ранее, после квалификации «Гран-при Нидерландов», Мазепин обвинил своего напарника в том, что он специально опередил его на прогревочном круге, чтобы испортить россиянину последнюю попытку.

«Что касается того, что произошло в прошлый уик-энд, то у нас уже была встреча по этому поводу, еще одна состоится сегодня. Мы будем над этим работать и решим проблему. Хочу убедиться, что ребята хорошо понимают, как им нужно действовать в гонках и что им необходимо учиться избегать нежелательных ситуаций.

Меня не особо волнует, чем они занимаются в личной жизни — дружат они или нет. Но на трассе они должны действовать в интересах команды. Каждый из них с этим согласится, если обсуждать этот вопрос с ними по отдельности. Теперь нужно, чтобы мы могли договориться, когда они оба находятся в одной комнате.

Они оба еще очень молоды, им нужно просто это понять — и тогда они смогут двигаться дальше и нормально выступать в одной команде. Не думаю, что в их соперничестве есть что-то личное. Дело в том, что в этом сезоне мы ни с кем не соперничаем. Наши гонщики борются только между собой. В результате соперничество становится только острее, так как больше бороться просто не с кем.

Если бы у них было три-четыре других соперника, все было бы иначе. Если ты проводишь жесткую атаку на соперника из другой команды, это для тебя ничего не меняет. Если же ты борешься с напарником, это всегда почти личное. И именно в этом заключается проблема — что им больше не с кем бороться", — приводит слова Штайнера Motorsport.