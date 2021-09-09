Жена Шумахера рассказала о состоянии мужа: «Он стал другим, но он с нами»

Коринна Шумахер, жена семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера рассказала о состоянии мужа.

«Михаэль каждый день показывает мне, какой он сильный. Мы стараемся пройти через все это вместе, как семья. Он всегда говорил: «Личное есть личное». Для меня важно, чтобы он смог продолжать наслаждаться личной жизнью настолько, насколько это возможно. Михаэль всегда защищал нас, теперь мы защищаем его. Мы живем дома вместе, занимаемся терапией.



Мы делаем все, чтобы сделать Михаэлю лучше и чтобы убедиться, что он чувствует себя комфортно. Мы стараемся, чтобы он чувствовал, что семья рядом. Неважно, что бы ни произошло, я буду делать все, что смогу. Мы все будем. Михаэль стал другим, но он с нами, это придает нам сил. Я никогда не винила бога за то, что произошло. Это невезение, любому может не повезти в этой жизни», — приводит BBC слова Шумахер из документального фильма о немецком гонщике от компании Netflix, который выйдет 15 сентября.

Михаэль Шумахер продолжает восстанавливаться от серьезных травм головы, полученных в декабре 2013 года на горнолыжном курорте в Альпах.