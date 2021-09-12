Пилот «Хааса» Никита Мазепин высказался о замене шасси на его болиде и об отношениях с напарником по команде — Миком Шумахером.

«Мой темп улучшился. Понятно, почему это произошло. Приятно осознавать, что я снова могу доверять своим ощущениям. Уверенность в том, что болид наконец-то стал управляемым, возвращается. Чем меньше его вес, тем большую скорость я могу набирать — как и мой товарищ по команде.

Я уже некоторое время борюсь за одну и ту же позицию в команде. Но новичку конкурировать в этом отношении довольно тяжело. Суперзвезде Мику, который связан с «Формулой-1» уже не один год, это дается легче», — приводит слова Мазепина GrandPX.news.

Гонка «Гран-при Италии» состоится 12 сентября в 16:00 по московскому времени. Мазепин будет стартовать с 17-й позиции.