Расселл о первой встрече с Хэмилтоном: «Как будто увидел супергероя. Тогда понял, что хочу быть как он»
Пилот «Уильямс» Джордж Расселл рассказал о своей первой встрече с гонщиком «Мерседес» Льюисом Хэмилтоном.
«Льюис приехал на гонку картинговой серии, где я тогда выступал. Я как будто встретился с супергероем. Когда ты еще ребенок и делаешь первые шаги в гонках, встреча с пилотом «Формулы-1» — особенный момент. Я даже сейчас помню встречу с Льюисом, хотя мне тогда было 11 лет. Кажется невероятным, что я буду выступать с ним в одной команде со следующего года. Думаю, именно тогда, когда я встретил Хэмилтона, я решил, что хочу быть, как он, что хочу выступать в «Формуле-1» и становиться чемпионом», — приводит Autosport слова Расселла.
С сезона-2022 Расселл будет выступать в «Мерседес» вместе с Хэмилтоном, который является семикратным чемпионом «Формулы-1».
Дополнительная информация:
https://www.autosport.com/f1/news/russell-recalls-meeting-superhero-hamilton-for-the-first-time/6663784/
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