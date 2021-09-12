Расселл о первой встрече с Хэмилтоном: «Как будто увидел супергероя. Тогда понял, что хочу быть как он»

Пилот «Уильямс» Джордж Расселл рассказал о своей первой встрече с гонщиком «Мерседес» Льюисом Хэмилтоном.

«Льюис приехал на гонку картинговой серии, где я тогда выступал. Я как будто встретился с супергероем. Когда ты еще ребенок и делаешь первые шаги в гонках, встреча с пилотом «Формулы-1» — особенный момент. Я даже сейчас помню встречу с Льюисом, хотя мне тогда было 11 лет. Кажется невероятным, что я буду выступать с ним в одной команде со следующего года. Думаю, именно тогда, когда я встретил Хэмилтона, я решил, что хочу быть, как он, что хочу выступать в «Формуле-1» и становиться чемпионом», — приводит Autosport слова Расселла.

С сезона-2022 Расселл будет выступать в «Мерседес» вместе с Хэмилтоном, который является семикратным чемпионом «Формулы-1».