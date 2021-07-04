Хэмилтон назвал причину неудачи на «Гран-при Австрии»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результат «Гран-при Австрии». Британец финишировал четвертым.

«До гонки я говорил, что будет очень сложно победить Макса. Но, конечно, разочаровывает, когда ты теряешь много прижимной силы и не можешь удержать вторую позицию. Упустили много очков.

Должен был финишировать вторым, но внезапно что-то сломалось. Я довольно легко завоевал бы второе место, однако не мог достать соперников. Не заезжал на поребрики больше остальных, так что без понятия, что случилось. Но повреждения серьезные», — приводит слова Хэмилтона Autosport.

3 июля «Мерседес» объявил о продлении контракта с Хэмилтоном до конца сезона-2023.

Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым к финишу пришел гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Третья позиция у Ландо Норриса из «Макларена».