Хэмилтон назвал причину неудачи на «Гран-при Австрии»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результат «Гран-при Австрии». Британец финишировал четвертым.
«До гонки я говорил, что будет очень сложно победить Макса. Но, конечно, разочаровывает, когда ты теряешь много прижимной силы и не можешь удержать вторую позицию. Упустили много очков.
Должен был финишировать вторым, но внезапно что-то сломалось. Я довольно легко завоевал бы второе место, однако не мог достать соперников. Не заезжал на поребрики больше остальных, так что без понятия, что случилось. Но повреждения серьезные», — приводит слова Хэмилтона Autosport.
3 июля «Мерседес» объявил о продлении контракта с Хэмилтоном до конца сезона-2023.
Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым к финишу пришел гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Третья позиция у Ландо Норриса из «Макларена».
Дополнительная информация:
https://www.autosport.com/f1/news/hamilton-rues-losing-easy-second-with-a-lot-of-damage-in-austrian-gp/6625547/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю