Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Хэмилтон назвал причину неудачи на «Гран-при Австрии»

20:26
Теги:

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результат «Гран-при Австрии». Британец финишировал четвертым.

«До гонки я говорил, что будет очень сложно победить Макса. Но, конечно, разочаровывает, когда ты теряешь много прижимной силы и не можешь удержать вторую позицию. Упустили много очков.

Должен был финишировать вторым, но внезапно что-то сломалось. Я довольно легко завоевал бы второе место, однако не мог достать соперников. Не заезжал на поребрики больше остальных, так что без понятия, что случилось. Но повреждения серьезные», — приводит слова Хэмилтона Autosport.

3 июля «Мерседес» объявил о продлении контракта с Хэмилтоном до конца сезона-2023.

Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым к финишу пришел гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Третья позиция у Ландо Норриса из «Макларена».

Дополнительная информация:

https://www.autosport.com/f1/news/hamilton-rues-losing-easy-second-with-a-lot-of-damage-in-austrian-gp/6625547/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Боярский сравнил слова Черчесова и Шевченко после поражений
Сборная провалила Евро-2020, но заработала солидную сумму. Как такое возможно?
Евро-2020: расписание, даты и время начала матчей 1/2 финала
«У этой сборной Украины есть будущее, а России нужны перемены». Интервью Вячеслава Грозного
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
0
Офсайд