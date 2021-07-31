Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин высказался о результате квалификации на «Гран-при Венгрии». Он показал 19-й результат.

«Это была жаркая квалификация, одна из самых жарких в этом году. Это никак не помогает шинам, так как они просто таят. У меня было три очень стабильных круга, так что уик-энд получается чистым. Я дошел до того момента, когда трудно выжать из машины больше. Было нелегко, так как нам не хватает прижимной силы и постоянно скользишь по трассе.

У меня как гонщика будет несколько возможностей в первом и втором поворотах, но после этого нужно будет грамотно управлять гонкой. Ожидается, что температура трассы будет выше, такая температура не будет к нам благосклонна», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».

Гонка на «Гран-при Венгрии» состоится 1 августа в 16:00 по московскому времени.