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Мазепин — о квалификации «Гран-при Венгрии»: «Дошел до момента, когда трудно выжать из машины больше»

19:59
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Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин высказался о результате квалификации на «Гран-при Венгрии». Он показал 19-й результат.

«Это была жаркая квалификация, одна из самых жарких в этом году. Это никак не помогает шинам, так как они просто таят. У меня было три очень стабильных круга, так что уик-энд получается чистым. Я дошел до того момента, когда трудно выжать из машины больше. Было нелегко, так как нам не хватает прижимной силы и постоянно скользишь по трассе.

У меня как гонщика будет несколько возможностей в первом и втором поворотах, но после этого нужно будет грамотно управлять гонкой. Ожидается, что температура трассы будет выше, такая температура не будет к нам благосклонна», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».

Гонка на «Гран-при Венгрии» состоится 1 августа в 16:00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.haasf1team.com/news/hungarian-grand-prix-qualifying-recap-3

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