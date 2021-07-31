Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас отреагировал на свист болельщиков в адрес его напарника Льюиса Хэмилтона после квалификации «Гран-при Венгрии».

«Не думаю, что это честно. Мы спортсмены и делаем все возможное, занимаясь тем, что мы любим. Льюис проехал потрясающий круг, и болельщики должны задуматься о своем поведении. Это неправильно, и мы не хотим видеть такое поведение», — приводит слова Боттаса BBC.

Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Венгрии». Позже во время интервью несколько болельщиков с трибун насмехались и кричали неприятные слова в его адрес.

Боттас показал второй результат. Третьим стал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен.