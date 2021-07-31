Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Tokyo 2020
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Боттас — о свисте болельщиков в адрес Хэмилтона: «Это неправильно. Не хотим видеть такое поведение»

31 июля 2021, 23:20
Теги:

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас отреагировал на свист болельщиков в адрес его напарника Льюиса Хэмилтона после квалификации «Гран-при Венгрии».

«Не думаю, что это честно. Мы спортсмены и делаем все возможное, занимаясь тем, что мы любим. Льюис проехал потрясающий круг, и болельщики должны задуматься о своем поведении. Это неправильно, и мы не хотим видеть такое поведение», — приводит слова Боттаса BBC.

Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Венгрии». Позже во время интервью несколько болельщиков с трибун насмехались и кричали неприятные слова в его адрес.

Боттас показал второй результат. Третьим стал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/formula1/58040494

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Олимпиада-20210: медальный зачет по итогам 31 июля
Перерезал горло, прижимал к земле: детали убийства девочки полицейским
Пропавшую в Грузии австралийку нашли мертвой
Фото: Орбакайте показала сменившую имидж Пугачеву
Как часто можно есть рыбу?
vs
2
Офсайд