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Хэмилтон: «Никогда так сильно не нравился свист — он заряжает меня»

19:00
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации «Гран-при Венгрии».

«Последний квалификационный круг вышел потрясающим. Великолепная работа всей команды, в том числе Валттери. Мы постоянно пытаемся улучшать и развивать болид. Безусловно, первый ряд — это отличный результат для команды».

Также британец высказался о поддержке болельщиков и отметил, что он не против того, что некоторые фанаты на трибунах освистывают его.

Замечательно видеть всех болельщиков, которые собрались на трибунах и гонят нас вперед. Я ценю прекрасную поддержку, которую получаю здесь. Если честно, мне еще никогда так сильно не нравился свист — он просто заряжает меня. Так что я не против».

Вторым в квалификации стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас. Третий результат показал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/f1/live-blog

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