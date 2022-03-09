Мазепин не планирует выступать в других чемпионатах после ухода из «Формулы-1»

Мазепин заявил, что направит свое внимание на фонд

Российский пилот Никита Мазепин не планирует выступать в других чемпионатах, после того как команда «Формулы-1» «Хаас» расторгла с ним контракт.

«Я не планировал выступать в других чемпионатах, — приводит ТАСС слова 23-летнего Мазепина. — Все мое внимание направлю на фонд».

В среду Мазепин объявил о создании фонда поддержки спортсменов, которые пострадали от политической ситуации. Он будет спонсироваться компанией «Уралкалий», которой владеет отец Никиты — Дмитрий Мазепин.

Мазепин поблагодарил пилотов «Формулы-1» за поддержку.

«Я благодарен тому небольшому количеству гонщиков, которые поддержали меня. Валттери [Боттас], Карлос [Сайнс-младший], Джордж [Расселл], Серхио [Перес]. Благодарен им за поддержку в то время, когда я остался без мечты и работы», — отметил он.