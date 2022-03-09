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Сегодня, 13:03

Мазепин: «О разрыве контракта с «Хаас» узнал из пресс-релиза. Не считаю возможным вернуться туда, где меня не хотят видеть»

Никита Мазепин исключил возможность возвращения в «Хаас»
Иван Торопцев
Корреспондент
Никита Мазепин.
Фото AFP

Российский гонщик Никита Мазепин заявил, что не намерен возвращаться в команду «Формулы-1» «Хаас», где выступал ранее.

««Формула-1» — опасный спорт, ты должен доверять своей команде. После того, что сделал «Хаас», я не знаю, как им доверять. Возвращаться в команду, где меня не хотят видеть, я не считаю возможным.

С Гюнтером Штайнером (руководителем «Хаас». — Прим. «СЭ») не общался с тех пор, как уехал из Барселоны с тестов. Все это время он лично со мной не общался, о расторжении контракта я узнал из пресс-релиза. Он руководитель команды и полностью ответственен за решение о разрыве контракта со мной", — приводит ТАСС слова Мазепина.

Мазепин выступал за «Хаас» с сезона-2021. 5 марта американская команда объявила о разрыве контракта с 23-летним россиянином.

Формула-1
Хаас
Никита Мазепин
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