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Мазепин назвал себя идиотом после вылета в первом сегменте квалификации «Гран-при Бразилии»

22:36
Никита Мазепин. Фото AFP
Никита Мазепин. Фото AFP
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Пилот «Хааса» Никита Мазепин критически высказался о самом себе после выступления в квалификации «Гран-при Бразилии». Он выбыл в первом сегменте и занял последнее, 20-е место.

«Что я за чертов идиот!» — сказал Мазепин по командному радио.

Напарник россиянина Мик Шумахер также выбыл, заняв 19-е место. Кроме них, выбыли Лэнс Стролл («Астон Мартин», 16-е место) и пилоты «Уильямса» Николас Латифи и Джордж Расселл (17-е и 18-е место, соответственно)

13 ноября состоится спринт-квалификация, по результатам которой будет определен порядок стартующих в гонке, которая пройдет в воскресенье.

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Евгений Петров все материалы автора
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