Мазепин назвал себя идиотом после вылета в первом сегменте квалификации «Гран-при Бразилии»

Пилот «Хааса» Никита Мазепин критически высказался о самом себе после выступления в квалификации «Гран-при Бразилии». Он выбыл в первом сегменте и занял последнее, 20-е место.

«Что я за чертов идиот!» — сказал Мазепин по командному радио.

Напарник россиянина Мик Шумахер также выбыл, заняв 19-е место. Кроме них, выбыли Лэнс Стролл («Астон Мартин», 16-е место) и пилоты «Уильямса» Николас Латифи и Джордж Расселл (17-е и 18-е место, соответственно)

13 ноября состоится спринт-квалификация, по результатам которой будет определен порядок стартующих в гонке, которая пройдет в воскресенье.