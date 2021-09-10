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Мазепин назвал причину неудачного выступления в квалификации «Гран-при Италии»

10 сентября 2021, 22:36
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Пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал итог квалификации «Гран-при Италии». Он занял последнее место.

«Еще одна интересная, напряженная квалификация. Я рад, что смог проехать чистый круг — в том смысле, что успел его начать, так как на прямой перед последним поворотом все двигались очень медленно. К сожалению, на своей быстрейшей попытке я выехал за пределы трассы и потерял время.

В этот уик-энд мы проведем две гонки, темп выглядит многообещающе, и я в предвкушении", — приводит слова Мазепина пресс-служба команды.

11 сентября на «Гран-при Италии» состоится спринт-квалификация. Она определит расположение пилотов на стартовой решетке гонки.

Дополнительная информация:

https://www.haasf1team.com/news/italian-grand-prix-qualifying-recap-3

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Екатерина Савостина все материалы автора

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