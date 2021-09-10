Мазепин назвал причину неудачного выступления в квалификации «Гран-при Италии»
10 сентября 2021, 22:36
Пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал итог квалификации «Гран-при Италии». Он занял последнее место.
«Еще одна интересная, напряженная квалификация. Я рад, что смог проехать чистый круг — в том смысле, что успел его начать, так как на прямой перед последним поворотом все двигались очень медленно. К сожалению, на своей быстрейшей попытке я выехал за пределы трассы и потерял время.
В этот уик-энд мы проведем две гонки, темп выглядит многообещающе, и я в предвкушении", — приводит слова Мазепина пресс-служба команды.
11 сентября на «Гран-при Италии» состоится спринт-квалификация. Она определит расположение пилотов на стартовой решетке гонки.
Дополнительная информация:
https://www.haasf1team.com/news/italian-grand-prix-qualifying-recap-3
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