Мазепин назвал причину неудачного выступления в квалификации «Гран-при Италии»

Пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал итог квалификации «Гран-при Италии». Он занял последнее место.

«Еще одна интересная, напряженная квалификация. Я рад, что смог проехать чистый круг — в том смысле, что успел его начать, так как на прямой перед последним поворотом все двигались очень медленно. К сожалению, на своей быстрейшей попытке я выехал за пределы трассы и потерял время.

В этот уик-энд мы проведем две гонки, темп выглядит многообещающе, и я в предвкушении", — приводит слова Мазепина пресс-служба команды.

11 сентября на «Гран-при Италии» состоится спринт-квалификация. Она определит расположение пилотов на стартовой решетке гонки.