Боттас будет стартовать в гонке «Гран-при Италии» с последнего места из-за замены силовой установки

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас будет стартовать в гонке «Гран-при Италии» с последнего места, сообщает журналист Крис Медланд в Twitter.

На болиде финна решили заменить силовую установку.

Bottas has taken a new power unit and will start Sunday's race from the back of the grid #F1 #DutchGP — Chris Medland (@ChrisMedlandF1) September 10, 2021

Боттас занял первое место в квалификации «Гран-при Италии». Штраф за замену установки не повлияет на его позицию в спринт-квалификации, которая состоится 11 сентября. Она определит расположение пилотов на стартовой решетке воскресной гонки.