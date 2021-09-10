Боттас будет стартовать в гонке «Гран-при Италии» с последнего места из-за замены силовой установки
10 сентября 2021, 23:43
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас будет стартовать в гонке «Гран-при Италии» с последнего места, сообщает журналист Крис Медланд в Twitter.
На болиде финна решили заменить силовую установку.
Боттас занял первое место в квалификации «Гран-при Италии». Штраф за замену установки не повлияет на его позицию в спринт-квалификации, которая состоится 11 сентября. Она определит расположение пилотов на стартовой решетке воскресной гонки.
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