Макс Ферстаппен: «Очень рад быть третьим»
10 сентября 2021, 20:41
Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итог квалификации «Гран-при Италии». Он занял третье место.
«Я очень рад быть третьим, — сказал Ферстаппен в интервью после квалификации. — Никто не знает, что у нас получится завтра. Посмотрим, каким будет темп. Наверняка нам будет тяжело».
Первые два места заняли гонщики «Мерседеса» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон.
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