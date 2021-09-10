Макс Ферстаппен: «Очень рад быть третьим»

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итог квалификации «Гран-при Италии». Он занял третье место.

«Я очень рад быть третьим, — сказал Ферстаппен в интервью после квалификации. — Никто не знает, что у нас получится завтра. Посмотрим, каким будет темп. Наверняка нам будет тяжело».

Первые два места заняли гонщики «Мерседеса» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон.