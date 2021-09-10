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Макс Ферстаппен: «Очень рад быть третьим»

10 сентября 2021, 20:41
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Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итог квалификации «Гран-при Италии». Он занял третье место.

«Я очень рад быть третьим, — сказал Ферстаппен в интервью после квалификации. — Никто не знает, что у нас получится завтра. Посмотрим, каким будет темп. Наверняка нам будет тяжело».

Первые два места заняли гонщики «Мерседеса» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон.

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