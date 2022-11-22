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Сегодня, 19:02

Хюлькенберг заявил, что доволен дебютом за «Хаас»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Новичок «Хаас» Нико Хюлькенберг поделился впечатлениями от проведенных постсезонных тестов в составе новой команды.

«Это был хороший рабочий день, мы хорошо проехали, собрали много впечатлений и данных, что и было нашей целью. Успешно выполнили всю программу. Есть много вещей, которые нужно переварить и проанализировать сейчас и в течение следующих нескольких недель. Сегодня изучали шины 2023 года, их характеристики. Тестовые дни дают больше времени попробовать что-то новое, так что я доволен. Ближе к концу дня была небольшая деградация, но, честно говоря, я справился лучше, чем ожидал. Теперь у меня есть три месяца усердной подготовки, у меня есть план и я знаю, что должен делать», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хаас».

35-лений немец в сезоне-2023 будет выступать за «Хаас», а котором заменил своего соотечественника Мика Шумахера. В нынешнем году американский коллектив занял восьмое место в Кубке Конструкторов, набрав 37 очков.

Источник: https://www.haasf1team.com/news/abu-dhabi-post-season-testing-recap
Формула-1
Хаас
Нико Хюлькенберг
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