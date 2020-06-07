Маттиа Бинотто: «Можно было ввести квалификационные гонки в сезоне-2020 ради эксперимента»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что хотел бы, чтобы «Формула-1» ввела квалификационные гонки в сезоне-2020.

— Нам нужно привлекать болельщиков и сделать все, чтобы создать как можно более интересное шоу, — приводит Marca слова Бинотто. — Думаю, квалификационная гонка стала бы хорошим решением. Сезон-2020 мог бы стать платформой для экспериментов на будущее. Жаль, что это не утвердили. Думаю, это был разумный выбор.