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Сегодня, 13:24

Масса заявил, что Леклер заслужил возможность бороться за чемпионский титул

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса считает, что гонщик «Феррари» Шарль Леклер может выиграть чемпионский титул при должной помощи со стороны команды.

«Ну, во-первых, как мне кажется, Шарль Леклер справляется фантастическим образом. Он отличный гонщик. И заслуживает оказаться за рулем действительно конкурентоспособной машины. Заслуживает возможность бороться за чемпионский титул как гонщик. Но да, им нужно устранить проблему. Ведь чтобы выиграть чемпионат все должно быть безупречным. На мой взгляд, когда вы проводите вот такой сезон, очень важно сразу устранить проблемные моменты. А если вы начнете вносить изменения, но пойдете не тем путем, все может сложиться не очень хорошо», — приводит слова Массы GP Blog.

В сезоне-2022 25-летний монегаск занял второе место в личном зачете, набрав 308 очков. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (454 очка).

Источник: https://www.gpblog.com/en/news/173895/ferrari-sit-in-leclerc-s-way-he-deserves-to-have-the-opportunity.html
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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