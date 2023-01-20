«Гран-при Саудовской Аравии» останется в Джидде минимум до 2027 года

«Гран-при Саудовской Аравии» будет проводиться на трассе в Джидде как минимум до 2027 года.

Как сообщает Motorsport, изначально организаторы планировали сделать трассу в Джидде временной, а уже через пару лет переехать на совершенно новый автодром в городе-парке Киддия. Теперь же планы пересмотрели и провели ряд модернизаций объектов инфраструктуры.

Также организаторы договорились об обмене датами проведения гонки с «Гран-при Австралии» в 2024 году. Сделано это было с той целью, чтобы избежать наложения проведения «Гран-при Саудовской Аравии» на Рамадан. В 2024 году Рамадан будет проходить с 10 марта до 9 апреля.

Ранее «Формулы-1» утвердила календарь чемпионата мира в 2023 году.