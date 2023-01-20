Одна из трибун на трассе «Гран-при Испании» будет названа в честь Макса Ферстаппена

На трассе, где проходит «Гран-при Испании», появится именная трибуна в честь двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, сообщает Marca.

В честь Ферстаппена будет названа трибуна, расположенная около 13-го поворота.

Именно на «Гран-при Испании» Ферстаппен одержал свою первую победу в «Формуле-1», в 2016 году. Благодаря этому Ферстаппен установил рекорд, став самым молодым победителем гонки в истории «Формулы-1».

В 2023 году «Гран-при Испании» пройдет 4 июня.