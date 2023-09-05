Масса надеется на поддержку «Феррари» в споре о чемпионстве 2008 года

Бразильский гонщик Филипе Масса, ставший вице-чемпионом «Формуле-1» в сезоне 2008 года, заявил, что рассчитывает на поддержку «Феррари» в споре о чемпионстве того сезона.

«У меня есть одна уверенность: этот титул — мой, а для «Феррари» это 16-й чемпионский титул. Я нанял команду очень сильных юристов. Мы будем бороться до конца, чтобы добиться справедливости. Я не понимаю, почему дело о махинациях не может быть проверено надлежащим образом, пусть даже год, два года или 15 лет спустя. На данный момент я еще не получил поддержки со стороны «Феррари», но я ожидаю от них помощи. Я настроен оптимистично: я буду бороться за справедливость до конца», — приводит слова Массы GPFans.

Масса обвинил FIA и «Формулу-1» в бездействии после аварии Нельсиньо Пике-младшего в 2008 году на «Гран-при Сингапура». В середине гонки пилот «Рено» намеренно въехал в стену, что принесло победу его напарнику Фернандо Алонсо, а Масса из-за появления на трассе автомобиля безопасности и неудачного пит-стопа не набрал очков. Масса считает, что упустил титул чемпиона 2008 года исключительно из-за этой ситуации. Чемпионом стал британец Льюис Хэмилтон.

Ранее Массу объявили персоной нон-грата на «Гран-при Италии».