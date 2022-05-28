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Сегодня, 23:04

Марко заявил, что Леклер должен быть оштрафован за проезд мимо весов ФИА во время квалификации

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что Шарль Леклер из «Феррари» должен быть оштрафован за то, что он проехал мимо весов ФИА.

Гонщика позвали на взвешивание болида, но он проехал мимо. После этого механики откатили его назад.

«Если мы последовательно наказываем за такое, как происходит в младших категориях, должен последовать жесткий штраф.

Он проехал. Они ничего не изменили в машине, но, если следовать регламенту, нужно наказывать. Мне бы не хотелось этого, потому что у него и так столько невезения в Монте-Карло, но не думаю, что проблему можно решить, откатив болид", — приводит слова Марко RacingNews365.

Леклер по итогам квалификации завоевал поул. Вторым стартовать будет Карлос Сайнс. Серхио Перес стал третьим.

Гонка «Гран-при Монако» состоится 29 мая в 16:00 по московскому времени.

Источник: https://racingnews365.nl/marko-verwacht-straf-voor-leclerc-volgens-de-regels-moet-dit-een-straf-zijn
Формула-1
Ред Булл
Феррари
Шарль Леклер
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