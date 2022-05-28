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Хэмилтон: «Мне не везет весь сезон. Надеюсь, в какой-то момент это прекратится»

Хэмилтон подвел итоги квалификации «Гран-при Монако»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о квалификации «Гран-при Монако». Он показал восьмое время.

«Было бы здорово, если бы нам хоть немного повезло. Мне же пока не везет весь сезон. Надеюсь, в какой-то момент это прекратится.

Я ожидал чего-то подобного, в последней гонке мы в любом случае не очень хорошо смотрелись в медленных поворотах. Вообще, в гонке все как раз было довольно неплохо, а вот на одном быстром круге были трудности. Так что я ожидал, что здесь нам будет тяжело.

Думаю, что мы смотримся здесь хуже, чем ожидали, в основном из-за неровностей трассы. Машина здесь постоянно подскакивает. Очень сложно», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.

Квалификацию выиграл Шарль Леклер. Вторым стартовать будет Карлос Сайнс. Серхио Перес стал третьим. Гонка «Гран-при Монако» состоится 29 мая в 16:00 по московскому времени.

Источник: https://www.motorsport.com/f1/news/hamilton-bad-luck-bound-to-stop-at-some-stage-after-monaco-red-flag/10312653/
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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