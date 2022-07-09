Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 17:07

Стюарды «Гран-при Австрии» оштрафовали «Ред Булл» из-за Переса, превысившего скорость на пит-лейне

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Стюарды «Гран-при Австрии» оштрафовали команду «Ред Булл» из-за Серхио Переса, который превысил скорость на пит-лейне, сообщает ФИА.

Ситуация произошла во время второй практики «Гран-при Австрии». Перес проехал по пит-лейну со скоростью 82,1 км/ч. Тогда как на этом этапе действует ограничение до 80 км/ч. Штраф составил 300 евро.

Сегодня, 9 июля, состоится спринт. Начало в 17:30 по московскому времени.

Источник: https://www.fia.com/sites/default/files/decision-document/2022%20Austrian%20Grand%20Prix%20-%20Offence%20-%20Car%2011%20-%20Pit%20lane%20speeding.pdf
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
0
Читайте также
Как начать заниматься йогой дома с нуля
Сколько стило откосить от армии звездам хоккея? Подробности дел о поддельных «военниках»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Феррари» будет использовать оригинальный логотип на «Гран-при Австрии»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости