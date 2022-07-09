Стюарды «Гран-при Австрии» оштрафовали «Ред Булл» из-за Переса, превысившего скорость на пит-лейне

Стюарды «Гран-при Австрии» оштрафовали команду «Ред Булл» из-за Серхио Переса, который превысил скорость на пит-лейне, сообщает ФИА.

Ситуация произошла во время второй практики «Гран-при Австрии». Перес проехал по пит-лейну со скоростью 82,1 км/ч. Тогда как на этом этапе действует ограничение до 80 км/ч. Штраф составил 300 евро.

Сегодня, 9 июля, состоится спринт. Начало в 17:30 по московскому времени.