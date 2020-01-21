Марко рассказал, при каких условиях Квят может вернуться в «Ред Булл»

Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко поделился мнением о пилоте «Альфа Таури» Данииле Квяте. Он допустил его возвращение в главную команду.

— Мы прекрасно знаем, на что способен Квят — мы видим все данные, — цитирует Марко Autosport со ссылкой на Motorsport-Total. — Он очень хорошо провел первую половину прошлого сезона. Жаль, что в итоге «Торо Россо» не хватило нескольких очков, чтобы опередить «Рено» в Кубке конструкторов. Может ли состав пилотов снова измениться по ходу сезона? Все возможно, но я надеюсь, что до этого не дойдет.

Может ли Квят вернуться в «Ред Булл». Я думаю, что да. Ему нужно показывать более стабильные результаты. Но в конце прошлого сезона в Абу-Даби он провел одну из своих самых сильных гонок.