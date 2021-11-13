Карлос Сайнс: «Старт был великолепным, мы работали над этим»

Пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс поделился впечатлениями после квалификации «Гран-при Бразилии». Он занял третье место.

«Старт был великолепным, — сказал Сайнс в интервью после квалификации. — Это то, над чем мы работали, что я хотел бы улучшить. Я постоянно хотел улучшать свои позиции. Ближе к концу гонки падал темп, не хватало сцепления на мягко комплекте. Была жесткая борьба с Серхио Пересом. Мы находились рядом. Часто приходилось защищаться.

Первое место занял пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.