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Макс Ферстаппен сошел с «Гран-при Эмилии-Романьи» из-за прокола

16:25

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не смог завершить гонку «Гран-при Эмилии-Романьи».

На 51-м круге гонки из 63 у голландца случился прокол правого заднего колеса, из-за которого он улетел в гравийную ловушку и был вынужден досрочно сойти с дистанции. На момент аварии Ферстаппен шел на 2-м месте.

Из-за аварии Ферстаппена на трассе в Имоле появилась машина безопасности.

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