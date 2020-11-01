Макс Ферстаппен сошел с «Гран-при Эмилии-Романьи» из-за прокола
16:25
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не смог завершить гонку «Гран-при Эмилии-Романьи».
На 51-м круге гонки из 63 у голландца случился прокол правого заднего колеса, из-за которого он улетел в гравийную ловушку и был вынужден досрочно сойти с дистанции. На момент аварии Ферстаппен шел на 2-м месте.
Из-за аварии Ферстаппена на трассе в Имоле появилась машина безопасности.
LAP 51/63 — SAFETY CAR— Formula 1 (@F1) November 1, 2020
Max Verstappen is OUT of the race from P2 — tyre trouble brings his race to a dramatic end! ?#ImolaGP ?? #F1 pic.twitter.com/an7USVqyyi
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