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Сегодня, 20:24

Ферстаппен: «У «Ред Булл» большие проблемы с балансом машины, а «Феррари» очень быстра»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Руд Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал восьмое место во второй практике «Гран-при Сингапура». В пятницу две машины «Феррари» дважды возглавляли таблицу.

«У нас были большие проблемы с балансом машины. Мы пытались изменить некоторые настройки. Одни помогало, а другие нет. Однако нам так и не удалось подобрать оптимальный вариант настроек. Так что нам еще предстоит разобраться с некоторыми моментами. Конечно, завтра мы постараемся улучшить ситуацию, но мы действительно видим большой отрыв. «Феррари» очень быстра, а мы оказались гораздо хуже, чем ожидали», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

В субботу, 16 сентября, в 12.30 по московскому времени пройдет третья практика «Гран-при Сингапура», а в 16.00 — квалификация. Сама гонка состоится 17 сентября в 15.00 мск.

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Макс Ферстаппен
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