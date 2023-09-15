FIA направила Марко письменное предупреждение после его слов в адрес Переса

Международная автомобильная федерация (FIA) направила советнику «Ред Булл» Хельмуту Марко письменное предупреждение после слов о пилоте команды Серхио Пересе.

«Мы подтверждаем, что Марко получил письменное предупреждение. Также ему напомнили об обязанностях как публичной фигуры в соответствии с Кодексом этики FIA», — сообщили в организации.

Ранее Марко заявил, что Перес сосредоточен не так, как Макс Ферстаппен или Себастьян Феттель, потому что он южноамериканец. Позже он извинился за свои слова.