Макс Ферстаппен: «Не хотим, чтобы Формулу-1 делали похожей на реслинг»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен рассказал, нужны ли изменения Формуле-1, например, проведение квалификационных гонок по субботам.

— У нас, пилотов, была встреча с руководством Формулы-1, — цитирует гонщика его официальный сайт. — И мы рассказали, чего мы хотим, а чего — нет, — поделился подробностями голландский гонщик. — В частности, мы не хотим, чтобы Формулу-1 делали похожей на реслинг, где все срежиссировано и наиграно. Вот с квалификацией сейчас, на мой взгляд, все в полном порядке — я даже не знаю, что и как в ней можно поменять.