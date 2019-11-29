Макс Ферстаппен: «Мерседес» очень быстр, будет сложно их победить»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги тренировки на Гран-при Абу-Даби.

— Пятница получилась довольно сильной, — цитирует Ферстаппена F1i.com. — Баланс еще не идеален, какие-то вещи можно улучшить, но, в целом, я доволен. «Мерседес» очень быстр, будет сложно их победить. Тем не менее, завтра борьба будет плотной.

Мы проанализируем данные работы шин, но сюрпризов нет. «Софт» показывает хорошую скорость на одном круге, а в гоночном режиме изнашивается так, как и ожидалось.