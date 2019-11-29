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Макс Ферстаппен: «Мерседес» очень быстр, будет сложно их победить»

29 ноября 2019, 19:56
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги тренировки на Гран-при Абу-Даби.

— Пятница получилась довольно сильной, — цитирует Ферстаппена F1i.com. — Баланс еще не идеален, какие-то вещи можно улучшить, но, в целом, я доволен. «Мерседес» очень быстр, будет сложно их победить. Тем не менее, завтра борьба будет плотной.

Мы проанализируем данные работы шин, но сюрпризов нет. «Софт» показывает хорошую скорость на одном круге, а в гоночном режиме изнашивается так, как и ожидалось.

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