Макс Ферстаппен: «Мерседес» очень быстр, будет сложно их победить»
29 ноября 2019, 19:56
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги тренировки на Гран-при Абу-Даби.
— Пятница получилась довольно сильной, — цитирует Ферстаппена F1i.com. — Баланс еще не идеален, какие-то вещи можно улучшить, но, в целом, я доволен. «Мерседес» очень быстр, будет сложно их победить. Тем не менее, завтра борьба будет плотной.
Мы проанализируем данные работы шин, но сюрпризов нет. «Софт» показывает хорошую скорость на одном круге, а в гоночном режиме изнашивается так, как и ожидалось.
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