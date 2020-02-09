Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о планах команды в этом году. По его словам, они поборются за призы на каждом Гран-при нового сезона.

— Постараемся в этом году выступить лучше — мы хотим быть претендентами на титул, — цитирует гонщика Sky Sports. — В прошлом сезоне в некоторых гонках мы не могли навязать борьбу — в этом случае мы пытались набрать очки и максимизировать результат. Надеюсь, что с этого года мы всегда будем сражаться как минимум за подиум. Скажем так, худший сценарий — борьба за третье место.

Нужно убедиться с том, что мы упорно работали в течение зимы и добились наибольшего прогресса. Уже на предсезонных тестах увидим, что получилось. Пока сложно что-либо прогнозировать, но мы делаем все, что в наших силах. Со своей стороны мне нужно быть готовым дать результат. Думаю, все идет хорошо. Невозможно достичь идеала и провести сезон без ошибок, но нужно стараться максимально приблизиться к этому.

В 2019 году Ферстаппен стал победителем «Гран-при» Германии. Минувший сезон стал для пилота самым успешным в карьере. По его итогам голландец завоевал три победы и девять раз поднимался на подиум.