«Макларен» заключил многолетний контракт с белорусским заводом

«Макларен» на своем официальном сайте объявил о партнерстве с миорским металлопрокатным заводом. Логотип предприятия будет представлен на носовом обтекателе болида и комбинезонах механиков с Гран-при Бельгии.

«Сотрудничество с крупной командой «Формулы-1» стало первым подобным случаем в истории независимой Беларуси. Мы рады двигаться вперед вместе с «Маклареном», — отметил председатель правления предприятия Алексей Коваленок.

В зачете Кубка конструкторов «Макларен» занимает четвертое место после шести этапов сезона «Формулы-1».