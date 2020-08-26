«Макларен» заключил многолетний контракт с белорусским заводом
12:00
«Макларен» на своем официальном сайте объявил о партнерстве с миорским металлопрокатным заводом. Логотип предприятия будет представлен на носовом обтекателе болида и комбинезонах механиков с Гран-при Бельгии.
«Сотрудничество с крупной командой «Формулы-1» стало первым подобным случаем в истории независимой Беларуси. Мы рады двигаться вперед вместе с «Маклареном», — отметил председатель правления предприятия Алексей Коваленок.
В зачете Кубка конструкторов «Макларен» занимает четвертое место после шести этапов сезона «Формулы-1».
Дополнительная информация:
https://www.mclaren.com/racing/partners/miory-steel/mclaren-racing-and-miory-steel-announce-multi-year-formula-1-partnership/