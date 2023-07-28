Вассер: «Очень хорошая квалификация для «Феррари», если не учитывать Ферстаппена»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался о поуле команды по итогам квалификации «Гран-при Бельгии».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время, но у него штраф в 5 позиций, поэтому Шарль Леклер начнет гонку первым, а Карлос Сайнс — четвертым.

«Это была немного хаотичная сессия, все решалось на одном круге. В целом, это хорошая сессия для нас, мы стартуем с первой и четвертой позиций в воскресенье. Очень хорошая сессия, если не принимать во внимание Макса, который летел по трассе — без него это была бы совсем другая история. Давайте воспримем это как хороший результат, хороший шаг вперед. Я вполне доволен результатом квалификации», — приводит слова Вассера Sky Sports.

Сегодня, 28 июля, был определен стартовый порядок воскресной гонки. В субботу пройдут квалификация к спринту и спринт.

Гонка «Гран-при Бельгии» пройдет 30 июля. Начало — в 16.00 мск.