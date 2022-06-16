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Сегодня, 22:05

Латифи опасается, что трасса «Гран-при Канады» покажет слабые места «Уильямс»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Уильямс» Николас Латифи опасается, что трасса имени Жиля Вильнева в Монреале покажет слабые места болида.

«На самом деле я никогда раньше не участвовал в гонках в Канаде. Конечно, я гонял на картингах. Но не более того, потому что на родине нет юниорских категорий. Мы ожидаем, что Монреаль будет одной из самых сложных трасс в календаре. Монреаль — это трасса, которая, я могу сказать с достаточной долей уверенности, не подходит нашей машине, и она подчеркнет многие ее слабые стороны», — приводит слова Латифи Motorsportweek.

«Гран-при Канады» пройдет с 17 по 19 июня в Монреале.

Латифи занимает последнее место в личном зачете «Формулы-1». Он не набрал пока ни одного очка.

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/06/16/latifi-fears-home-track-will-highlight-williams-weaknesses/
Формула-1
Уильямс
Николас Латифи
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