Магнуссен объявил о завершении карьеры в «Формуле-1»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен объявил об уходе из «Формулы-1».

«Эта глава моей жизни была закрыта сегодня, это было чудесное путешествие. С самого детства «Формула-1» была моей жизнью. Когда я сказал своим учителям в школе, что собираюсь стать пилотом Ф-1, они смеялись надо мной. Но я просто в глубине души знал, что сделаю это. Я был всего лишь наивным маленьким ребенком, не имевшим представления о реальных проблемах, которые мне пришлось бы преодолеть, чтобы добиться этого, но я знал, что справлюсь.

Я бы ни за что не смог добиться этого без поддержки моей семьи и особенно родителей. Когда я говорил о том, что собираюсь стать пилотом «Формулы-1», я чувствовал, что они искренне верят, что я смогу это сделать. Несмотря на то, что у них не было возможности даже близко найти необходимые деньги. Мне невероятно повезло встретить людей, которые смогли поддержать меня в реализации моей мечты, и я всегда буду им благодарен. Теперь я с нетерпением жду следующей главы своей жизни, которая будет невероятно захватывающей.

Спасибо всем за вашу потрясающую поддержку на протяжении многих лет. Надеюсь, я все еще смогу развлечь вас тем, что собираюсь делать дальше. Пришло время вернуться в Данию и отпраздновать Рождество со своей семьей. Будьте в безопасности», — написал Магнуссен в Twitter.

28-летний датчанин выступал в «Формуле-1» с 2014 года и набрал 158 очков. В первой же гонке «Гран-при Австралии» Магнуссен взял единственный подиум в карьере, заняв второе место.