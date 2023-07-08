Хэмилтон: «Этой машиной тяжело управлять, вне зависимости от настроек»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных практик «Гран-при Великобритании».

В первой практике гонщик стал 12-м, а во второй — 15-м.

«Этой машиной тяжело управлять. Вне зависимости от настроек ей все равно достаточно тяжело управлять. Тренируясь на одном быстром круге разницы между составами шин вообще не ощущалось, а это говорит о том, что здесь что-то не так. Нам чего-то не хватает. В то же время темп на длинной дистанции выглядел не так уж плохо, так что есть и позитивные моменты», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

В субботу, 8 июля состоится третья практика (начало — в 13.30 мск) и квалификация (17.00), а в воскресенье, 9 июля — гонка (17.00).