Льюис Хэмилтон: «Отказ от мяса избавил меня от перепадов настроения»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что его образ жизни и отказ от мяса помогает ему сосредоточиться на работе. Шестикратный чемпион мира не устает пропагандировать вегетарианство.

— Я вырос, считая, что мясо и молочные продукты полезны, — цитирует The Edge Хэмилтона. — Думал, что живу здоровой жизнью и поступаю правильно. Потом у меня появились новые знакомые, которые были веганами. Они показали мне такие вещи, на которые я не обращал внимания. Это меня напугало. Я начал читать об этом и понял, что меня учили неправильно. Поэтому я начал двигаться в этом направлении. Сначала отказался постепенно от красного мяса, потом от курицы и рыбы, пока не подготовил себя. Я хотел понять, как буду себя чувствовать. И не могу выразить словами, насколько лучше стал себя ощущать. Раньше я ел все это и наслаждался, но просыпался с чувством неуверенности, с перепадами настроения, а мой уровень энергии скакал в течение дня. У меня всегда были проблемы с желудком, и я думал, что это нормально.

В этом году я набрал 5 килограммов, вешу 73 кг. И это на полностью вегетарианской диете. Это ложь, что мясо является уникальным источником белка. Я могу делать все то же, что делал раньше. Но мое настроение куда лучше.