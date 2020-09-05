Льюис Хэмилтон: «Команда фантастически сработала со стратегией»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон похвалил свою команду после квалификации «Гран-при Италии». Британец завоевал поул.

«Все сложилось довольно неплохо, — цитирует Хэмилтона Autosport. — Команда фантастически сработала сегодня со стратегией, всегда выбирая правильный момент, когда нам нужно выезжать на быстрый круг. Это было непросто, вы видите, какой плотной была борьба за поул.

Было важно проехать чистый круг, и, кажется, мне это удалось в обеих попытках, так что я в целом доволен. Перед квалификацией мы решили сильно поменять настройки, и я волновался, правильно ли мы сделали. Но в итоге они сработали нормально».

Вторым стал партнер Хэмилтона по команде Валттери Боттас. Третьим стал Карлос Сайнс из «Макларена».