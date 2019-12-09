Льюис Хэмилтон: «Это был мой лучший сезон в карьере»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что нынешний сезон стал самым успешным в его карьере. Британец стал шестикратным чемпионом мира, набрав рекордные 413 очков и одержав 11 побед в 21 гонке.

— Это был лучший сезон в моей карьере, — цитирует AFP Хэмилтона. — Конечно, в квалификациях я не был достаточно хорош, но мне удавалось часто попадать на первый ряд или в первую тройку, откуда получалось отрываться от «Феррари», имевшей неожиданно на 30 лошадиных сил больше мощности. Так что в квалификациях было тяжело и интересно. А гонки были так же хороши, как в прошлом году.

Считаю, что мои занятия вне «Формулы-1» помогли мне полноценно провести этот сезон, сделать его лучшим. Я получал удовольствие от работы с людьми в команде. Мне удалось запустить свой проект в мире моды, и это фанаты встретили с одобрением. Я был в состоянии заниматься разными делами, не встречая негатив. Но этот год также был отмечен тяжелыми потерями, смертями. С эмоциональной точки зрения это были американские горки. Весь мир автоспорта был потрясен.