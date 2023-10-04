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4 октября, 23:26

Лоусон разочарован тем, что будет выполнять роль резервного пилота в сезоне-2024

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Новозеландский гонщик «Альфа Таури» Лиам Лоусон выразил сожаление в связи с тем, что в следующем году ему снова придется выполнять роль резервного пилота.

«В Японии появилась новость, что в следующем году я опять вернусь к роли резервного гонщика. Очевидно, что моя цель — постоянно выступать в «Формуле-1», поэтому такое решение меня разочаровало. Но я не отказываюсь от своей цели и теперь сосредоточусь на том, чтобы убедиться, что я смогу добиться этого в будущем. Прямо сейчас у меня все еще есть возможность продолжать пытаться что-то показать, и я постараюсь извлечь из нее максимальную пользу. На данный момент, пока длится моя работа в «Формуле-1», я полностью сосредоточен на ней, а затем, как только я отойду от «Формулы-1», я сосредоточусь на подготовке к финальному этапу чемпионата «Супер Формулы» в Японии во время уикенда в Мексике. Привыкать к совсем другой машине будет непросто, но, безусловно, мне было полезно проехать столько кругов на «Сузуке» за уикенд «Гран-при Японии», — приводит слова Лоусона официальный сайт «Альфа Таури».

21-летний Лоусен дебютировал на «Гран-при Нидерландов», заменив австралийца Дэниэля Риккардо, который сломал запястье в практике. Новозеландец заработал одно очко в четырех гонках.

В следующем сезоне основными пилотами будут японец Юки Цунода и Риккардо. Лоусон продолжит занимать позицию резервного пилота. Эти же функции он будет выполнять в «Ред Булле».

Источник: https://scuderia.alphatauri.com/en/2023-qatar-grand-prixview/
Формула-1
Альфа Таури
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