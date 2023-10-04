Расселл рассказал, какие слова Алонсо заставили его изменить свой подход к гонкам

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл рассказал, как на него повлияли слова гонщика «Астон Мартин» Фернадно Алонсо про свою карьеру.

«Я слушал подкаст Фернандо Алонсо, где он сказал, что если бы он мог что-то изменить в своей карьере, то ему хотелось бы чаще наслаждаться своей деятельностью, когда он был моложе. Это нашло у меня отклик, потому что здесь, в «Ф-1», я живу своей мечтой, но иногда ты забываешь получать удовольствие от того, чем занимаешься, забываешь наслаждаться этим вместе с окружающими тебя людьми. Я понял, что нужно чаще улыбаться, а не просто быть на 120% серьезным парнем, сосредоточенным на каждой детали. И это не значит, что я теперь менее профессионален. Просто я больше наслаждаюсь своей жизнью», — заявил пилот.

Лучший результат Расселла в текущем сезоне — 3-е место на «Гран-при Испании». 25-летний британец занимает 8-е место в личном зачете пилотов, имея в активе 115 очков.