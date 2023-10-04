Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 20:43

Расселл рассказал, какие слова Алонсо заставили его изменить свой подход к гонкам

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл рассказал, как на него повлияли слова гонщика «Астон Мартин» Фернадно Алонсо про свою карьеру.

«Я слушал подкаст Фернандо Алонсо, где он сказал, что если бы он мог что-то изменить в своей карьере, то ему хотелось бы чаще наслаждаться своей деятельностью, когда он был моложе. Это нашло у меня отклик, потому что здесь, в «Ф-1», я живу своей мечтой, но иногда ты забываешь получать удовольствие от того, чем занимаешься, забываешь наслаждаться этим вместе с окружающими тебя людьми. Я понял, что нужно чаще улыбаться, а не просто быть на 120% серьезным парнем, сосредоточенным на каждой детали. И это не значит, что я теперь менее профессионален. Просто я больше наслаждаюсь своей жизнью», — заявил пилот.

Лучший результат Расселла в текущем сезоне — 3-е место на «Гран-при Испании». 25-летний британец занимает 8-е место в личном зачете пилотов, имея в активе 115 очков.

Источник: https://www.gpfans.com/en/f1-news/1005123/george-russell-f1-mercedes-fernando-alonso-podcast/
Формула-1
Джордж Расселл
Фернандо Алонсо
0
Читайте также
Чемпионат мира 2030 пройдет в шести странах
Медведев проиграл Синнеру в финале турнира в Пекине
ВС РФ уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»
МИД ФРГ принял к сведению слова Медведева об ударах по военным заводам Германии
В Москве нашли мертвым 19-летнего чемпиона России по карате
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен — о доминировании: «Это не всегда просто. Иногда нужно выбираться из трудных ситуаций»
Новости
RSS RSS
Все новости