Лэнс Стролл: «Вероятнее всего, «Рейсинг Пойнт» сегодня будет бороться с «Феррари»

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл поделился мнением о предстоящей гонке на «Гран-при Великобритании».

— В квалификации я надеялся добиться большего, особенно после удачной пятницы, когда мы завершили вторую практику с хорошим преимуществом, — цитирует F1i Стролла. — В субботу у нас было больше проблем с балансом машины, нам так и не удалось подобрать оптимальный способ прохождения первого сектора, что стоило нам потери времени на круге. Радует, что я стартую шестым и стратегия сработала, я стартую на «медиуме». Это должно помочь в борьбе с соперниками. «Феррари» тоже квалифицировались на «медиуме», так что в гонке мы, вероятнее всего, будем бороться с этой командой.

Гонка «Гран-при Великобритании» состоится сегодня, 2 августа, начало — в 16.00 по московскому времени.