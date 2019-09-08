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Лэнс Стролл: «Феттель очень агрессивно вернулся на трассу»

20:22
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Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл рассказал о своем видении ситуации, когда произошло его столкновение с болидом гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля.

— Феттель очень агрессивно вернулся на трассу. Я пытался увернуться, но это было почти невозможно сделать, — цитирует Стролла Sky Sports. — Если бы там были желтые флаги, я мог бы постараться избежать контакта. А так он все же задел переднюю часть моей машины. Меня занесло, вынесло за пределы трассы. И уже мне пришлось выезжать оттуда.

Я не мог видеть тех, кто ехал справа от меня. И мне кажется, что произошло нечто похожее но то, что произошло между мной и Себом.

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