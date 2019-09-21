Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Сингапура». Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Замкнул тройку Себастьян Феттель на «Феррари».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят не сумел пробиться во второй сегмент и показал шестнадцатое время.

Отметим, Леклер завоевал третий подряд поул-позишн, ранее он выигрывал квалификацию на этапах в Италии и Бельгии.

Сингапур

Чемпионат мира

15-й этап

«Гран-при Сингапура»

Квалификация

1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.36,217

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.36,408

3. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.36,437

4. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 1.36,813

5. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.37,146

6. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 1.37,411

7. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.37,818

8. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.38,095

9. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1.38,264

10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.38,329

11. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.38,620

12. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.38,697

13. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 1.38,699

14. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.38,858

15. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.39,650

16. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1.39,957

17. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.39,979

18. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.40,277

19. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.40,867

20. Роберт Кубица (Польша, Williams) — 1.41,186