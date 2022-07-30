Ферстаппен о 10-м месте в квалификации на «Гран-при Венгрии»: «Это отстой»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен разочарован 10-м местом квалификации на «Гран-при Венгрии».

В конце третьего сегмента квалификации у нидерландца возникли проблемы с двигателем, пилот не смог проехать быстрый круг на уровне конкурентов.

«Проблема возникла сразу после того, как я выехал на трассу из боксов. У меня пока не было диалога с командой, не могу сказать в чем была проблема. Но итог расстраивает, особенно после того, как нам удалось найти хороший темп. Это отстой. Мы могли бы бороться за поул, потому что во втором сегменте все выглядело лучше», — сказал Макс после квалификации.

По итогам заездов, поул-позицию завоевал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Второе место у Карлоса Сайнса из «Феррари». Третий — Шарль Леклер из «Феррари».

Гонка в рамках «Гран-при Венгрии» состоится завтра, 31 июля. Начало — в 16.00 (мск).