Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 19:04

Ферстаппен о 10-м месте в квалификации на «Гран-при Венгрии»: «Это отстой»

Ферстаппен разочарован своим результатом на «Гран-при Венгрии»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен разочарован 10-м местом квалификации на «Гран-при Венгрии».

В конце третьего сегмента квалификации у нидерландца возникли проблемы с двигателем, пилот не смог проехать быстрый круг на уровне конкурентов.

«Проблема возникла сразу после того, как я выехал на трассу из боксов. У меня пока не было диалога с командой, не могу сказать в чем была проблема. Но итог расстраивает, особенно после того, как нам удалось найти хороший темп. Это отстой. Мы могли бы бороться за поул, потому что во втором сегменте все выглядело лучше», — сказал Макс после квалификации.

По итогам заездов, поул-позицию завоевал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Второе место у Карлоса Сайнса из «Феррари». Третий — Шарль Леклер из «Феррари».

Гонка в рамках «Гран-при Венгрии» состоится завтра, 31 июля. Начало — в 16.00 (мск).

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Феррари
Джордж Расселл
Карлос Сайнс
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
0
Читайте также
«Мы считали поляков друзьями, а они оказались предателями, с гнильцой»: Романцев — о «Спартаке», судейских скандалах и Дзюбе
Футболист, в которого влюблен Галицкий. Кто такой Эдуард Сперцян, его упустила сборная России, а он стал лидером гонки бомбардиров РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леклер рассказал о проблемах с шинами во время квалификации на «Гран-при Венгрии»

Хэмилтон о квалификации: «Я пытался использовать DRS, но крыло не открывалось»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости