Сайнс показал лучшее время в первой практике «Гран-при США», Шварцман — 16-й

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал лучшее время в первой практике «Гран-при США». Он проехал лучший круг за 1 минуту 36,857 секунды.

Вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Россиянин Роберт Шварцман, дебютировавший за рулем «Феррари», по итогам практики показал 16-й результат. Он заменял Шарля Леклера.

Вторая пратика «Гран-при США» пройдет в ночь на 22 октября в 01.00 мск.

«Гран-при США»

1-я практика

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.36,857 (19 кругов)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,224 (15)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,475 (20)

4. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,603 (23)

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,658 (19)

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,856 (24)

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,945 (23)

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,953 (24)

9. Ландо Норрис («Макларен») +0,999 (22)

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,184 (24)

11. Эстебан Окон («Альпин») +1,245 (24)

12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,419 (21)

13. Алекс Албон («Уильямс») +1,565 (21)

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,041 (23)

15. Мик Шумахер («Хаас») +2,065 (20)

16. Роберт Шварцман («Феррари») +2,094 (21)

17. Алекс Палоу («Макларен») +3,054 (21)

18. Тео Пуршер («Альфа Ромео») +3,318 (19)

19. Логан Сэрджант («Уильямс») +3,468 (23)

20. Антонио Джовинацци («Хаас») +6,206 (4)