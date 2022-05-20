Леклер показал лучший результат по итогам второй практики «Гран-при Испании»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучший результат по итогам второй сессии свободных заездов «Гран-при Испании». Гонщик также выиграл первую практику.
Вторым стал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл. Третье время у его партнера по команде Льюиса Хэмилтона.
Завтра, 21 мая, в 14:00 пройдет третья практика, а в 17:00 — квалификация.
Гонка на трассе «Барселона-Каталунья» пройдет 22 мая.
Гран-при Испании
2-я практика
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.19,670 (29 кругов)
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,117 (27)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,204 (26)
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,320 (31)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,336 (27)
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,533 (26)
7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,962 (30)
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,033 (31)
9. Эстебан Окон («Альпин») +1,075 (27)
10. Мик Шумахер («Хаас») +1,087 (25)
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,247 (28)
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,343 (24)
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,579 (32)
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,615 (29)
15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,715 (22)
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,158 (3)
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,196 (30)
18. Алекс Албон («Уильямс») +2,649 (31)
19. Николас Латифи («Уильямс») +3,527 (25)
20. Ландо Норрис («Макларен») +3,718 (6)