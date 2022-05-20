Леклер показал лучший результат по итогам второй практики «Гран-при Испании»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучший результат по итогам второй сессии свободных заездов «Гран-при Испании». Гонщик также выиграл первую практику.

Вторым стал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл. Третье время у его партнера по команде Льюиса Хэмилтона.

Завтра, 21 мая, в 14:00 пройдет третья практика, а в 17:00 — квалификация.

Гонка на трассе «Барселона-Каталунья» пройдет 22 мая.

Гран-при Испании

2-я практика

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.19,670 (29 кругов)

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,117 (27)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,204 (26)

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,320 (31)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,336 (27)

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,533 (26)

7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,962 (30)

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,033 (31)

9. Эстебан Окон («Альпин») +1,075 (27)

10. Мик Шумахер («Хаас») +1,087 (25)

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,247 (28)

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,343 (24)

13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,579 (32)

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,615 (29)

15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,715 (22)

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,158 (3)

17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,196 (30)

18. Алекс Албон («Уильямс») +2,649 (31)

19. Николас Латифи («Уильямс») +3,527 (25)

20. Ландо Норрис («Макларен») +3,718 (6)