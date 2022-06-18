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Сегодня, 19:25

Сайнс поделился ожиданиями от квалификации «Гран-при Канады»

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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящей квалификации «Гран-при Канады».

«Квалификация может получиться дождевой, а гонка, вероятно, пройдет в сухих условиях. Так что завтра будет интересно.

Если пойдет такой дождь, будет очень трудно провести квалификацию. Но под обычным дождем получится веселая сессия», — приводит слова Сайнса RaceFans.

Квалификаций состоится сегодня, 18 июня. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Источник: https://www.racefans.net/2022/06/18/heavy-rain-in-montreal-could-disrupt-f1-qualifying-session-sainz/
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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