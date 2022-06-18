Сайнс поделился ожиданиями от квалификации «Гран-при Канады»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящей квалификации «Гран-при Канады».

«Квалификация может получиться дождевой, а гонка, вероятно, пройдет в сухих условиях. Так что завтра будет интересно.

Если пойдет такой дождь, будет очень трудно провести квалификацию. Но под обычным дождем получится веселая сессия», — приводит слова Сайнса RaceFans.

Квалификаций состоится сегодня, 18 июня. Начало — в 23:00 по московскому времени.